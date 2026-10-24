Demirci'de gökyüzü gözlem etkinliği düzenlendi

Manisa'nın Demirci ilçesinde TÜBİTAK desteğiyle kurulan "Demirci BilimFest" kapsamında Gökyüzü Gözlem Etkinliği gerçekleştirildi.

Demirci Belediyesi tarafından Abdullah Akarsu Sosyal Etkinlik Alanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar ve aileleri, teleskopla ay ve yıldızları gözlemledi.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, ilçede bilim ve teknoloji farkındalığını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

TÜBİTAK işbirliğiyle hayata geçirilen festivalin ilçe için büyük bir kazanım olduğunu aktaran Kara, "3 gün süren ve 26 farklı tematik atölyeyi bünyesinde barındıran Demirci BilimFest ile evlatlarımızın ufkunu genişletmeyi hedefledik. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın gözlerindeki o merak ve heyecan bizler için en büyük motivasyon kaynağıdır. Demirci'mizi bilimin, eğitimin ve teknolojinin merkezi yapma kararlılığıyla bu tür projelere hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.