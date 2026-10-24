Manisa FK, Maestro ile imzaladı

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Manisa Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Nestor El Maestro ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Nestor El Maestro’ya hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz" denildi. Manisa FK, Nestor El Maestro yönetiminde ilk maçında pazartesi günü Mardin 1969 Spor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TRENDYOL 1'inci Lig'de son 9 maçını kazanamayan ve düşme hattına yaklaşan Manisa Futbol Kulübü yeni teknik direktörünü belirledi. Alınan kötü sonuçların ardından çalıştırıcısı Ahmet Pektaş'la yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Sırp teknik adam Nestor El Maestro'yu takımın başına geçirdi. Türkiye’de daha önce Süper Lig'de Göztepe'yi çalıştıran Maestro ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

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