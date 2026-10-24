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        Demirci'de bilim rüzgarı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde TÜBİTAK iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Demirci BilimFest', gündüz renkli atölye çalışmaları, gece ise gökyüzü gözlemleriyle tamamlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Demirci'de bilim rüzgarı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde TÜBİTAK iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Demirci BilimFest', gündüz renkli atölye çalışmaları, gece ise gökyüzü gözlemleriyle tamamlandı.

        3 gün süren ve 26 farklı tematik atölyenin yer aldığı dev organizasyonda çocuklar, aileleriyle birlikte teleskopların başına geçerek Ay ve yıldızları mercek altına aldı.

        Demirci Belediyesi ve TÜBİTAK ortaklığında hayata geçirilen 'Demirci BilimFest', ilçede bilim dolu anlara sahne oldu. 3 gün boyunca süren ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği festival kapsamında 26 ayrı tematik atölye kuruldu.

        Etkinliklerin akşam bölümünde ise Abdullah Akarsu Sosyal Etkinlik Alanı'nda Gökyüzü Gözlem Etkinliği düzenlendi.

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        Gözlem alanında konuşlandırılan gelişmiş teleskopların başına geçen minik bilim meraklıları, ailelerinin desteğiyle Ay'ın kraterlerini, gök cisimlerini ve yıldızları detaylıca gözlemleme imkanı buldu.

        "Evlatlarımızın ufkunu bilimle genişletiyoruz"

        Etkinlik boyunca stantları ve teleskop alanını inceleyerek miniklerin sevincine ortak olan Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, ilçedeki bilim yatırımlarının artarak süreceğini ifade etti.

        Başkan Kara yaptığı açıklamada, "Gündüz 26 farklı atölyemizde bilimsel deneyler yapan evlatlarımız, gece de teleskoplarla uzayın derinliklerini keşfetme şansı yakaladı. Çocuklarımızın gözlerinde beliren o merak ve keşfetme arzusu, yarınlarımız adına bizlere büyük bir gurur veriyor. Bizim tek amacımız, bu topraklardan geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini ve astronotlarını yetiştirmektir. Demirci'mizi bilimin ve teknolojinin çekim merkezi haline getirene kadar bu tür projelerimize durmaksızın devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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        Uzay gözlemi sırasında unutulmaz anlar yaşayan çocuklar ve aileleri, düzenlenen organizasyondan ötürü memnuniyetlerini dile getirerek Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara'ya ve TÜBİTAK yetkililerine teşekkürlerini iletti.

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