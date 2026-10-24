Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Demirci kestanesinde hasat başladı Rekoltesiyle yüz güldüren Demirci kestanesi, kestane şekeri üreticilerinin de ilk tercihi

        Demirci kestanesinde hasat başladı Rekoltesiyle yüz güldüren Demirci kestanesi, kestane şekeri üreticilerinin de ilk tercihi

        Manisa'nın Demirci ilçesinde kestane hasadı başladı. Bu sezon 4 bin 300 dekar alanda bulunan 50 bin 800 ağaçtan yaklaşık 1100 ton ürün elde edilmesi beklenirken, doğal yöntemlerle yetiştirilen kestaneler kilosu 170 ile 210 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 13:28 Güncelleme:
        Demirci kestanesinde hasat başladı Rekoltesiyle yüz güldüren Demirci kestanesi, kestane şekeri üreticilerinin de ilk tercihi

        Manisa’nın Demirci ilçesinde kestane hasadı başladı. Bu sezon 4 bin 300 dekar alanda bulunan 50 bin 800 ağaçtan yaklaşık 1100 ton ürün elde edilmesi beklenirken, doğal yöntemlerle yetiştirilen kestaneler kilosu 170 ile 210 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

        Kestane şekeri üreticilerinin gözdesi haline gelen Manisa’nın Demirci ilçesinde, 2026 yılı kestane hasadı başladı. Üretim alanlarının her geçen yıl genişlediği ilçede, üreticiler günün ilk ışıklarıyla birlikte kestane toplamak için tarlaların yolunu tutuyor.

        İlçeye bağlı Çanakçı, Rahmanlar, Mahmutlar, Yarbasan, Söğütçük ve Kargınışıklar başta olmak üzere 20 kırsal mahallede yetiştirilen kestanelerde hasat mesaisi yoğun şekilde sürüyor. Hasadın en yoğun yapıldığı Çanakçı Mahallesi’nde erkekler sırıklarla ağaçlardaki kestaneleri yere düşürürken, kadınlar koruyucu eldivenlerle dikenli kozalakları toplayarak selelere dolduruyor.

        REKLAM

        Kestaneler kuyularda 23 ay bekletiliyor

        Toplanan kestaneler, dağlardan toplanan eğrelti otlarıyla özel olarak hazırlanan kuyulara yerleştirilerek 2 ila 3 ay bekletiliyor. Bu yöntemle kestanelerin kabuklarından daha kolay ayrılması sağlanırken, ürünün lezzetinin de oturduğu belirtiliyor. Kuyulama işleminden geçirilmeyen kestaneler ise evlerde tencerelerde haşlanarak tüketiliyor.

        "Şekerlemecilerin ilk tercihi Demirci kestanesi"

        Çanakçı Mahalle Muhtarı Şerif Dönmez, Demirci kestanesinin lezzeti ve kalitesiyle pazarda marka haline geldiğini, özellikle Bursa'daki kestane şekeri imalatçılarının ürüne yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

        REKLAM

        2026 yılı hasat sezonunun üreticilere hayırlı olmasını dileyen Dönmez, kestanenin tamamen doğal yöntemlerle yetiştirildiğini belirterek, "Kestanemizin bakımı tamamen doğal yöntemlerle yapılıyor. Yalnızca hayvan gübresi kullanıyoruz ve üretimimizde kesinlikle zirai ilaç yok. Cenabıallah nasıl verdiyse aynı doğallıkta yetiştiriyoruz. Atalarımızdan devraldığımız bu kıymetli mirası geleceğe taşıyarak torunlarımıza bırakacağız" dedi.

        Demirci kestanesinin lezzetini bölgenin doğal şartlarına bağlayan Dönmez, "Kestanemizin lezzeti toprağından, suyundan ve 1.200 rakımlı bölgemizin serin ikliminden geliyor. Kalitesi nedeniyle Bursa'dan gelen şekerleme imalatçıları kestanemizi özellikle tercih ediyor. Bu yıl açılış fiyatlarımız boyutuna göre kilosu 170 ile 210 TL arasında değişiyor" diye konuştu.

        REKLAM

        "Kuyuda bekledikçe lezzeti oturuyor"

        Kestanenin geleneksel kuyulama yöntemiyle işlendiğini anlatan Dönmez, "Kestaneyi silktikten sonra dağdan topladığımız eğrelti otlarıyla kuyuya koyarız. Ürün kuyu içerisinde bekledikçe daha da şişer ve lezzeti oturur. Toprağımızı traktörle işleyip bakımını yapıyoruz, ağır bir bakım istemiyor. Doğal yapısı ve eşsiz tadıyla kestanemiz bölgenin en önemli değerlerinden biridir" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        "Mali şeffaflık reformlarla daha da artacak"
        "Mali şeffaflık reformlarla daha da artacak"
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Kabusu gerçek oldu
        Kabusu gerçek oldu
        Tedavi edilen makak yavrusu Garip merkezin maskotu oldu
        Tedavi edilen makak yavrusu Garip merkezin maskotu oldu
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!

        Benzer Haberler

        Manisalı çiftçiye 20,9 milyon liralık destek
        Manisalı çiftçiye 20,9 milyon liralık destek
        Fatih Köse Manisa'nın turizm potansiyeline dikkat çekti
        Fatih Köse Manisa'nın turizm potansiyeline dikkat çekti
        Manisa Kurtuluş Müzesi'ne ulusal mimarlık ödülü
        Manisa Kurtuluş Müzesi'ne ulusal mimarlık ödülü
        Demirci'de bilim rüzgarı
        Demirci'de bilim rüzgarı
        Manisa'nın Demirci ilçesinde metrelerce yüksekte kestane hasadına başlandı
        Manisa'nın Demirci ilçesinde metrelerce yüksekte kestane hasadına başlandı
        Demirci'de gökyüzü gözlem etkinliği düzenlendi
        Demirci'de gökyüzü gözlem etkinliği düzenlendi