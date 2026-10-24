Sarıgöl'de iki mahalleye yangın tankeri desteği

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, yangınlara ilk müdahaleyi hızlandırmak amacıyla Güneydamları ve Sığırtmaçlı mahallelerine yangın söndürme tankeri teslim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Sarıgöl Belediyesi iş birliğinde temin edilen yangın söndürme tankerleri, Güneydamları ve Sığırtmaçlı mahalle muhtarlarına teslim edildi.

Teslim töreninde konuşan Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, tankerlerin mahallelere hayırlı olmasını dileyerek, "Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesi olarak hemşehrilerimize hizmet etmeye, ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya ve ilçemiz için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve dayanışma içerisinde Sarıgöl’ümüz için üretmeyi, hizmet etmeyi sürdüreceğiz" dedi.