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        Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ölmesine ilişkin ek bilirkişi raporu tamamlandı

        Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin ek bilirkişi raporu tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 22:36 Güncelleme:
        Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ölmesine ilişkin ek bilirkişi raporu tamamlandı

        Eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin ek bilirkişi raporu tamamlandı.

        İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda, Zeyrek'in ölümüne neden olan olayın meydana gelmesinde yıllara dayanan ihmallerin bulunduğu değerlendirildi.

        Raporda, konuta sonradan eklenen havuz ve aydınlatma sistemlerinin toplam 4 bin 680 wattlık elektrik yükü oluşturduğu, bu değerin yönetmelik kapsamında belirlenen 4 bin 136 wattlık sınırı aşması nedeniyle projenin yeniden düzenlenmesi gerekirken bunun yapılmadığı belirtildi.

        Bilirkişi heyeti raporda 4 kişiyi asli, 9 kişiyi ise tali kusurlu buldu. Raporda asli kusurlu oldukları değerlendirilen kişiler arasında elektrik tesisatını yapan N.B, havuz su pompası motorunu tamir eden H.A, yapı müteahhidi M.G ve motorun tamirat sonrası montajını gerçekleştiren H.İ yer aldı.

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        Tali kusurlu oldukları değerlendirilenler arasında ise Yunusemre Belediyesi personeli A.Ö, E.K, M.S ve Ö.T ile yapı denetim görevlileri R.A, H.Ş ve M.Ç'in yanı sıra havuz sorumlusu Y.Ö ile site görevlisi A.S bulundu.

        Raporda Ferdi Zeyrek'in ise olayın yaşanmasında kusurlu olmadığı belirtildi. Zeyrek'in şahsi konutunda bulunan havuzun makine odasında tehlikeli düzeyde kaçak elektrik akımı olduğunu öngörmesinin dosyadaki bilgiler ışığında mümkün olmadığı ifade edilen raporda, ilgili yönetmelik ve standartlarda kullanıcıları sorumlu tutan bir hükmün bulunmadığı belirtildi.

        Raporda ayrıca Zeyrek'in olayın meydana geldiği konutun bulunduğu sitenin planlama ve yapım aşamasında diğer mal sahipleriyle bilgi alışverişinde bulunduğuna ilişkin sanık ifadeleri bulunduğu ancak havuz, makine odası ve tesisatın projelendirme, imalat ve denetim süreçleriyle ilgili resmi belgelerde kendisine ait herhangi bir imza veya onay bulunmadığı belirtildi.

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        Bilirkişi raporunda olayın meydana gelmesinde birden fazla ihmal ve eksikliğin etkili olduğu değerlendirildi. Havuz ve makine odası inşa edilirken ilgili standartlara uyulmadığı, havuz ve tesisatları için gerekli projelerin hazırlanmadığı, kaçak akım rölesinin aktif olarak çalışmadığı ve makine odasının havuza çok yakın konumlandırıldığı belirtildi.

        Raporda ayrıca olayın yaşandığı günün sabahında makine odasının zemininde su birikintisi oluştuğu ve elektrik sisteminin normal çalışmadığının tespit edilmesine rağmen bu durumun Ferdi Zeyrek'e bildirilmediği ifade edildi. Bilirkişi heyeti, raporun sonunda değerlendirmelerini mahkemeye sundu. Duruşma 9 Ekim Cuma günü görülecek.

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        - Olay

        Yunusemre ilçesindeki evinde geçen yıl 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 9 Haziran'da vefat etmişti.

        Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de eşini kurtarmaya çalışırken yaralanmıştı. Olayla ilgili daha önce hazırlanan iddianamede, 2'si tutuklu 10 sanık hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılmış, ilk duruşmada tutuklu sanıklar tahliye edilmişti.

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        Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 6 kamu görevlisine ilişkin iddianamede tutuksuz sanıklar Yunusemre Belediyesinde görev yapan İmar ve Şehircilik Müdürü H.A, inşaat mühendisi E.K, inşaat teknikeri A.Ö, yapı belge görevlisi H.E. ile metalurji ve malzeme mühendisi Ö.T. ve makine teknikeri M.S. hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.    

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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