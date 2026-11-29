Manisa 1. Amatör Küme Merkez A Grubu’nda ilk 5 maçını kazanarak 5’te 5 yapan Bieksper Hacırahmanlı Futbol SK, 6. haftada Manisa Barbarosspor’a 32 mağlup olarak namağlup unvanını kaybetti. Haftanın 4 karşılaşmasında toplam 21 gol atıldı.

Manisa 1. Amatör Küme Merkez A Grubu’nda 6. hafta karşılaşmaları oynanan 4 maçla tamamlandı. Ligde ilk 5 haftayı kayıpsız geçerek 5’te 5 yapan Bieksper Hacırahmanlı Futbol SK, 6. haftada Manisa Barbarosspor deplasmanında ilk yenilgisini aldı.

Muradiye Sahası’nda oynanan karşılaşmada Manisa Barbarosspor ile Bieksper Hacırahmanlı Futbol SK karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 32 kazanan Manisa Barbarosspor, grubun 5 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Bu sonuçla Bieksper Hacırahmanlı Futbol SK, sezonun ilk mağlubiyetini yaşayarak namağlup unvanını kaybetti.

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Haftanın en gollü karşılaşmasında Manisa Lalelispor, Manisa 8 Eylül Sahası’nda Anadolu 45 Spor’u 63 mağlup etti. Karaağaçlı Sahası’nda oynanan mücadelede Mütevellispor, Karaağaçlı Teknikspor’u 21 yenerken, günün son maçında Donatımspor, Selimşahlarspor’u 31 mağlup etti.

Haftanın toplu sonuçları

Merkez A Grubu’nda 6. hafta karşılaşmalarında fileler toplam 21 kez havalandı. Haftanın sonuçları şöyle:

"Anadolu 45 SporManisa Lalelispor: 36, Manisa BarbarossporBieksper Hacırahmanlı Futbol SK: 32, Karaağaçlı TekniksporMütevellispor: 12, SelimşahlarsporDonatımspor: 13"

Grupta 15 puanlı Bieksper Hacırahmanlı Futbol SK 1. sırada bulunurken, 12 puanlı takımlardan Mütevellispor 2., Donatımspor 3., 10 puanlı takımlardan Selimşahlar 4., Barbarosspor 5., 9 puanlı Lalelispor 6., 3 puanlı Karaağaçlı Teknikspor 7., henüz puanla tanışamayan Anadolu 45 Spor ise 8. ve son sırada bulunuyor.