MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde F.Ö. (24), tartıştığı arkadaşı Akif Tüysüz'ü (32) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 00.30 sıralarında Şehzadeler'e bağlı Aşağıçobanisa Mahallesi'nde meydana geldi. F.Ö. ile arkadaşı Akif Tüysüz arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. F.Ö., yanında bulunan bıçakla Akif Tüysüz'ü yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tüysüz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tüysüz, kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan F.Ö., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. F.Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.