Manisa'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Aşağıçobanisa Mahallesi'nde F.Ö. (24) ile arkadaşı Akif Tüysüz (32) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Tüysüz bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan Tüysüz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, F.Ö'yü gözaltına aldı.
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