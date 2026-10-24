İnci Akü'deki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

Yangın, Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren İnci Akü fabrikasında dün akşam saatlerinde çıktı. Fabrikanın akü şarj istasyonunda, asit tankerlerinin yakınındaki bölgede çıkan yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 22 itfaiye aracı ve 52 personel müdahale etti. Çalışmalara 12 su tankeri, Manisa OSB ve Muradiye OSB itfaiye ekipleri ile orman arazözleri de katıldı.

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