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        İnci Akü'deki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

        Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki İnci Akü fabrikasında akşam çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının ardından gün ağarınca fabrikadaki hasarın boyutu dron görüntülerine yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 14:28 Güncelleme:
        İnci Akü'deki yangının hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

        Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki İnci Akü fabrikasında akşam çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının ardından gün ağarınca fabrikadaki hasarın boyutu dron görüntülerine yansıdı.

        Yangın, Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren İnci Akü fabrikasında dün akşam saatlerinde çıktı. Fabrikanın akü şarj istasyonunda, asit tankerlerinin yakınındaki bölgede çıkan yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 22 itfaiye aracı ve 52 personel müdahale etti. Çalışmalara 12 su tankeri, Manisa OSB ve Muradiye OSB itfaiye ekipleri ile orman arazözleri de katıldı.

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        Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınırken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Günün aydınlanmasıyla birlikte fabrikada yangının etkili olduğu alanlar dronla görüntülendi.

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