Manisa'da traktörden düşen kişi hayatını kaybetti
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tarlada traktörden düşen kadın yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tarlada traktörden düşen kadın yaşamını yitirdi.
Süleymanlı Mahallesi'nde A.T'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktörde oturan eşi Emel T. (70) dengesini kaybederek tarlaya düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, işlemlerin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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