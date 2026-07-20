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        Manisa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Manisa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Şehitler Mahallesi'nde husumetli olduğu öğrenilen akrabalar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada Haydar K. (47), Ş.K. (53), G.K. (43), S.K. (42), K.B. (43), V.B. (35) ve Y.K. (24) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durumları ağır olan Haydar K, Ş.K. ve G.K, buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

        Haydar K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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