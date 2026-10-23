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        Manisa'da akü üretimi yapan fabrikada yangın

        MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan akü üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 21:17 Güncelleme:
        Manisa'da akü üretimi yapan fabrikada yangın

        MANİSA Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan akü üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangın, organize sanayi bölgesinde bulunan akü üretimi yapan bir fabrikada çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış nedeninin, söndürme çalışmaları sonuçlandıktan sonra anlaşılacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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