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        Manisa'da elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 22:56 Güncelleme:
        Manisa'da elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Ali Akbaba'nın (21) kullandığı plakasız motosiklet, Dallas mevkisinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

        Kazada ağır yaralanan sürücü Akbaba, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Akbaba, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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