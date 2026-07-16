Manisa'da elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Giriş: 16.07.2026 - 22:56 Güncelleme:
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ali Akbaba'nın (21) kullandığı plakasız motosiklet, Dallas mevkisinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü Akbaba, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Akbaba, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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