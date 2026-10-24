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        Manisa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

        Manisa'da jandarmanın iki ayrı operasyonunda 86 bin 654 sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:35 Güncelleme:
        Manisa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

        Manisa'da jandarmanın iki ayrı operasyonunda 86 bin 654 sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığı, adli ve mülki makamlarla koordineli olarak uyuşturucu maddeyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilk operasyon, 22 Ekim'de saat 21.20 sıralarında Manisa Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince Turgutlu Gişeleri'nde gerçekleştirildi. K.K. (23) isimli şahsın araçla Manisa'ya sentetik ecza hapı getireceği yönünde alınan bilgi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 85 bin 80 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

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        Akhisar'da da operasyon düzenlendi

        Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen ikinci operasyon ise 23 Ekim'de Akhisar ilçesine bağlı Beyoba Mahallesi'nde düzenlendi. Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi alınan C.M. (46) isimli şahsın ikametinde ve eklentilerinde arama yaptı. Aramada bin 574 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        İki ayrı operasyonda toplam 86 bin 654 sentetik ecza hapı ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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