Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 86 bin 654 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 Ekim'de Beyoba Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen C.M'nin (46) ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada ise 1574 sentetik ecza hapı bulundu.

Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22 Ekim'de Turgutlu Gişeleri'nde durdurulan araçta yapılan aramada 85 bin 80 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 86 bin 654 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.