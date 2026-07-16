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        Manisa'da kayıp olarak aranan 91 yaşındaki Alzheimer hastasının kazada öldüğü anlaşıldı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde kayıp olarak aranan 91 yaşındaki Alzheimer hastası, dereye uçan otomobilinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 19:42 Güncelleme:
        Manisa'da kayıp olarak aranan 91 yaşındaki Alzheimer hastasının kazada öldüğü anlaşıldı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde kayıp olarak aranan 91 yaşındaki Alzheimer hastası, dereye uçan otomobilinde ölü bulundu.

        Dombaylı Mahallesi'nde yaşayan Oral Yalçın (91), dün akşam saatlerinde sinek ilacı almak için 45 LK 662 plakalı otomobiliyle evden ayrıldı.

        Kendisinden haber alamayan eşi Göksel Yalçın'ın (87) jandarmaya kayıp başvurusunda bulunması üzerine Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve UMKE ekiplerince gece boyunca bölgede arama çalışması yürütüldü.

        Çalışmalar sonucu Yalçın'ın kullandığı otomobil, Taytan ile Bezirganlı mahalleleri yolunda dereye devrilmiş olarak bulundu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde sıkışan Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yalçın'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Oral Yalçın'ın, kullandığı otomobille keskin virajı alamayarak dereye yuvarlandığı üzerinde duruluyor.

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