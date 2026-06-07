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        Manisa'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi dolandıran zanlı tutuklandı

        Manisa'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandıran şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 18:10 Güncelleme:
        Manisa'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi dolandıran zanlı tutuklandı

        Manisa'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandıran şüpheli tutuklandı.

        Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi'nde R.K'yi (19) telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişi, çeşitli bahanelerle para istedi.

        Şüpheliye inanan R.K, yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit parayı, eve gelen kişiye teslim etti.

        Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan R.K, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Özel bir ekip kuran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

        Şüphelinin E.G. (27) olduğunun tespit edilmesi sonrası ekipler, zanlının İstanbul'a gittiğini belirledi.

        Gözaltına alındıktan sonra Manisa'ya getirilen E.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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