Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Spil Dağı zirvesindeki Türk bayrağı 15 Temmuz dolayısıyla yenilendi

        Spil Dağı zirvesindeki Türk bayrağı 15 Temmuz dolayısıyla yenilendi

        Manisa'da Spil Dağı zirvesindeki Türk bayrağı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yenisiyle değiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Spil Dağı zirvesindeki Türk bayrağı 15 Temmuz dolayısıyla yenilendi

        Manisa'da Spil Dağı zirvesindeki Türk bayrağı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yenisiyle değiştirildi.

        Turan Bayraktepe Seyir Terası mevkisindeki etkinlikte, 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı zirvesinde bulunan Türk bayrağı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yenilendi.

        Bayrak değişiminin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Pıhtılı, etkinliğin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirildiğini belirterek, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde yaşanan acıların bir daha yaşanmamasını diledi.

        Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan da 15 Temmuz'un milletin demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

        Türk bayrağının bağımsızlığın, şehitlere duyulan vefanın ve gazilerin fedakarlığının simgesi olduğunu ifade eden Kıyışkan, "Türk milleti var oldukça bu bayrak inmeyecek, bu ezan dinmeyecek, bu devlet ilelebet payidar kalacaktır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        UNUTULMAZ
        UNUTULMAZ
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        Orman yangını! Alevler trafiği durdurdu
        İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımına gece kısıtlaması
        İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımına gece kısıtlaması
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        Vergi borçlarına düşük faizli 72 aya kadar taksit
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde
        Plajda yeni furya: Fake kas
        Plajda yeni furya: Fake kas

        Benzer Haberler

        Kur'an kursu öğrencilerinden şehide vefa
        Kur'an kursu öğrencilerinden şehide vefa
        Gördes'in kritik yolunda asfalt mesaisi başladı
        Gördes'in kritik yolunda asfalt mesaisi başladı
        Manisa'da orman yangınında alevler İzmir-İstanbul Otoyolu'na ulaştı
        Manisa'da orman yangınında alevler İzmir-İstanbul Otoyolu'na ulaştı
        Manisa'da orman yangını
        Manisa'da orman yangını
        15 Temmuz'da şehide vefa ziyareti
        15 Temmuz'da şehide vefa ziyareti
        Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor