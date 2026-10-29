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        Bakımı sırasında halatı kopan asansör düştü; 2 yaralı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 8 katlı iş merkezinde bakımı yapılan asansörün halatının kopması sonucu kabinle birlikte düşen 2 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Bakımı sırasında halatı kopan asansör düştü; 2 yaralı

        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde 8 katlı iş merkezinde bakımı yapılan asansörün halatının kopması sonucu kabinle birlikte düşen 2 işçi yaralandı.

        Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi merkez İpek Mahallesi Ali Ertaş Caddesi'nde meydana geldi. 8 katlı bir iş merkezinde bakımı yapılan asansörün halatı, henüz belirlenemeyen bir nedenle koptu. Bakım ve tamir için içeride bulunan işçiler Rıdvan G. (25) ve Mazlum A. (30) yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Rıdvan G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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