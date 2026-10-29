Mardin'de asansör kabini çöktü: 2 yaralı

Olay, İpek Mahallesi Ali Ertaş Caddesi'nde bir iş merkezinde meydana geldi. Asansör bakımı sırasında halatın kopması sonucu kabin çöktü. Kabinin üzerinde çalışan R.G. (25) ve M.A. (30) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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