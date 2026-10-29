Mardin'de asansör kabininin düşmesi sonucu 2 işçi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde asansör bakımı sırasında halatın kopması sonucu 2 işçi yaralandı.
Giriş: 29.10.2026 - 15:41 Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde asansör bakımı sırasında halatın kopması sonucu 2 işçi yaralandı.
İpek Mahallesi Ali Ertaş Caddesi'nde bir iş merkezinin asansör kabini, bakım sırasında halatın kopması sonucu düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İşçiler R.G. (25) ve M.A. (30) yaralandı.
Yaralılar Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan R.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ