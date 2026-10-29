Mardin'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatılara zarar verdi

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Yeni Turan Mahallesi Hamam Sokak'ta şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç, yolun tamamını kapatacak şekilde devrildi. Kışla Mahallesi'nde de bir ağaç yola devrildi. Rüzgar nedeniyle çatılardaki güneş enerjisi sistemleri zarar görürken, yol kenarlarındaki bazı ağaçların dalları kırıldı. Fırtınanın oluşturduğu tehlike vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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