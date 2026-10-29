Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında 35,45 gram uyuşturucu madde ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.