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        Mardin'de sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 23:29 Güncelleme:
        Mardin'de sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı (2)

        KIZILTEPE İLÇESİNDE CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

        Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Zemin katta bulunan bazı ev ve işyerlerini ise su bastı. Yağış sonrası Kızıltepe ilçe merkezindeki Eski Hastane Caddesi, Urfa Caddesi, Ersoylu Caddesi ve Halı Sokağı'nda su birikintilerinin oluştuğu görüldü. Bölgede belediye ekiplerince çalışmalar başlatıldı.

        Salih KESKİN/ KIZILTEPE(Mardin),

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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