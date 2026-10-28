Mardin'de sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı (2)

KIZILTEPE İLÇESİNDE CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Zemin katta bulunan bazı ev ve işyerlerini ise su bastı. Yağış sonrası Kızıltepe ilçe merkezindeki Eski Hastane Caddesi, Urfa Caddesi, Ersoylu Caddesi ve Halı Sokağı'nda su birikintilerinin oluştuğu görüldü. Bölgede belediye ekiplerince çalışmalar başlatıldı.

Salih KESKİN/ KIZILTEPE(Mardin),