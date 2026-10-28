Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin Valisi Akkoyun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Mardin Valisi Akkoyun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Mardin Valisi Akkoyun'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Akkoyun, mesajında milletin istiklal ve istikbal yolunda verdiği kutlu mücadelenin milli egemenlikle taçlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümünü kutlamanın onuru ve gururu içerisinde olduklarını belirtti.

        Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Bundan 103 yıl önce ecdadımız büyük zaferle tarih yazdığı istiklal mücadelesini Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Bizler de bugün tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla, birlik ve beraberlik ruhuyla bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkarak, ülkemizi, eğitim, kültür, sağlık, ulaşım, enerji, savunma sanayi, tarım ve ekonomi alanlarında attığımız adımlarla geliştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz. Bulunduğu coğrafyada söz sahibi olan, adaletin, huzurun ve umudun adı 'Büyük ve Güçlü Türkiye' için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrında 'Tam Bağımsız Türkiye' için istikrarlı mücadelemiz kutlu hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyecektir. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ahirete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler diliyorum. Aziz milletimizin ve tüm hemşehrilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Midyat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Midyat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Mardin'de çiftçilere mercimek ve nohut tohumu desteği
        Mardin'de çiftçilere mercimek ve nohut tohumu desteği
        Mardin'de meme kanseriyle mücadele eden kadınlardan 4 dilde mesaj
        Mardin'de meme kanseriyle mücadele eden kadınlardan 4 dilde mesaj
        Mardin'de tarihi manastırın bahçesinde zeytin hasadı başladı
        Mardin'de tarihi manastırın bahçesinde zeytin hasadı başladı
        Midyat'ta Cumhuriyet Kupası voleybol turnuvası düzenlendi
        Midyat'ta Cumhuriyet Kupası voleybol turnuvası düzenlendi
        Mardin'de nişan töreninde kavga kamerada
        Mardin'de nişan töreninde kavga kamerada