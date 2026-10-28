Mardin'de nişan töreninde kavga kamerada

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde nişan töreni sırasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir davet evinde salonda yapılan nişan töreninde, davetliler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sona etti. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.