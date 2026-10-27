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        Mardin'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        MARDİN'in Midyat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 22:12 Güncelleme:
        Mardin'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        MARDİN’in Midyat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Midyat-İdil kara yolu, kırsal Çayırlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 47 AEN 848 plakalı hafif ticari araç ile 21 HB 218 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki Fadıl Toprak (55), Diyar E. (28), Nesih A. (37) ve Sabri T. (46) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fadıl Toprak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Toprak’ın cesedi otopsi için hastane mogruna götürüldü.

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        Yaralılardan Nesih A.’nın sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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