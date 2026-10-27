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        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalandı

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalandı

        Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.

        Bu kapsamda, 19-25 Ekim'de yürütülen yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 66 kişinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yakalananlar arasında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 19 yıl 10 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin yanı sıra hırsızlık, kasten yaralama ve dolandırıcılık gibi suçlardan arananlar da yer aldı."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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