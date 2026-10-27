Dicle Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Mardin'de toplandı

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Mardin'de yapıldı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'nın başkanlığında DİKA salonunda düzenlenen toplantıya, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman Valisi Ekrem Canalp, Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç ile meclis ve ticaret odalarının başkanları katıldı.

Toplantıda, ajans tarafından uygulanacak yeni mali destek programları, devam eden projelerin durumu ve 2027 yılı çalışma programı değerlendirildi.

Mardin Valisi Akkoyun, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kentin son yıllarda devletin imkanları ve yerel girişimlerle önemli bir gelişme kaydettiğini belirterek, tarım, sanayi ve turizm alanlarındaki ilerlemenin bölge illerinde de devam ettiğini söyledi.

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DİKA tarafından sağlanan desteklerin bölgesel kalkınmada önemli rol oynadığını vurgulayan Akkoyun, toplantıda alınacak kararların hayırlı olmasını diledi.

- "17 proje teşvik belgesi düzenlenmek üzere Bakanlığa iletildi"

Siirt Valisi Kızılkaya da bu yıl yerel kalkınma hamlesi kapsamında yönetim kurulu tarafından uygun bulunan toplam 3,7 milyar liralık yatırım talebini içeren 17 projenin teşvik belgesi düzenlenmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletildiğini bildirdi.

Projelerin modern entegre sera yatırımları, tarıma dayalı sanayi, turizm ve konaklama altyapısı ile kültürel ve yaratıcı endüstriler gibi farklı alanları kapsadığını ifade eden Kızılkaya, yatırımlarla bölgedeki sektörel çeşitliliğin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

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DİKA'nın kendi kaynakları, bakanlık programları ve uluslararası projeler aracılığıyla 33 projeye toplam 589 milyon lira destek sağlandığını belirten Kızılkaya, yararlanıcıların eş finansman katkılarıyla birlikte yaklaşık 840 milyon liralık yatırımın hayata geçirildiğini söyledi.

Güdümlü proje destekleri kapsamında Şırnak'ta Nuh'un Ambarı Gastronomi Merkezi projesinin yürütüldüğünü anlatan Kızılkaya, Siirt'te küçükbaş hayvancılıkta ırk ıslahı çalışmalarının yaygınlaştırılmasına yönelik yeni bir projenin de desteklenmeye uygun bulunduğunu ve söz konusu projenin sözleşmesinin ekim ayında imzalandığını belirtti.

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Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Fizibilite desteği kapsamında bölgemizin yatırım potansiyelini ortaya çıkaracak çalışmalara katkı sunuyoruz. Mardin'de lojistik merkez ve Çelfire arkeolojik sit alanı, Batman'da hububat MTA merkezi, Siirt'te ise ısı yalıtımlı ve depreme dayanıklı inşaat ürünleriyle dondurma üretim tesisi gibi farklı alanlarda fizibilite çalışmaları desteklenmektedir."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen programlar kapsamında desteklerin sürdüğünü aktaran Kızılkaya, "Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 10 projeye 40,4 milyon lira, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında ise iki projeye 55 milyon lira destek sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

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Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi kapsamında işletmelere 11 milyon liraya kadar faizsiz finansman imkanı sunulacağını bildiren Kızılkaya, şöyle devam etti:

"Geri ödemeli finansman destek programı ile bölgemizin turizm potansiyelini daha etkin değerlendirmeyi amaçlayan Kadim Kentler Alternatif Mali Destek Programı'nın içerik ve bütçelerini bugün karara bağlayacağız. Kadim Kentler Alternatif Mali Destek Programı ile turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, turizmin yıl geneline yayılması ve ziyaretçilerin bölgemizde ortalama kalış sürelerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu çalışmaların yerel ekonomiye, istihdama ve işletmelerimize katkı sunmasını bekliyoruz. Bölgemizin ekonomik değerlerini uluslararası alana tanıtmak ve yöresel ürünlerimizin marka değerini yükseltmek amacıyla coğrafi işaret çalışmalarına da önem veriyoruz. Bu kapsamda Mardin bulgurunun Avrupa Birliği coğrafi işaret başvurusu yapılmıştır. Beytüşşebap balı, Batman Sason çileği, Mardin badem şekeri, Derik halhalı zeytinyağı, Midyat telkarisi ve Siirt bıttım sabunu için yürütülen çalışmalar da devam etmektedir."

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- Tarım Girişimcilik Merkezi Projesi, somut sonuçlar vermeye başladı

DİKA ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle yürütülen Tarım Girişimcilik Merkezi Projesi'nin somut sonuçlar vermeye başladığını belirten Kızılkaya, proje kapsamında 20 genç ve kadın girişimci adayına eğitim verildiğini, iş planlarını mentörlük desteğiyle hazırlayan iki genç arıcının ise ilk destek sözleşmelerini imzaladığını bildirdi.

Programın kasım ayında yeniden başvuruya açılacağını aktaran Kızılkaya, 20 gence daha eğitim ve mentörlük desteği sunulacağını, iş planları uygun bulunan girişimcilere mali destek sağlanacağını ifade etti.

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Arıcılık, gastronomi ve sabun üretimi alanlarında iş kurmak isteyen gençleri programa başvurmaya davet eden Kızılkaya, gençlerin ve kadınların üretime katılmasını, girişimcilik kapasitelerinin geliştirilmesini ve yerel değerlerin ekonomik fırsatlara dönüştürülmesini önemsediklerini kaydetti.

Kızılkaya, DİKA'nın temel hedefinin bölgenin potansiyelini yatırıma, üretime, istihdama ve sürdürülebilir kalkınmaya dönüştürmek olduğunu belirterek, dört ilde yürütülen çalışmaların güçlendirilmesi ve yeni işbirliği alanlarının geliştirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getirdi.