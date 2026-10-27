Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Yaralılardan Fadil T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, N.A'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Fadil T. (55), D.E (28), N.A. (37) ve S.T. (46) yaralandı.

Midyat-İdil kara yolunun kırsal Çayırlı Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 21 HB 218 plakalı otomobil ile 47 AEN 848 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

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