Mardin'de otomobil ile ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Çayırlı Mahallesi'nde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 21 HB 218 plakalı otomobil ile 47 AEN 848 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 55 yaşındaki Fadil Toprak hayatını kaybetti, D.E (28), N.A (37) ve S.T (46) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan N.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.