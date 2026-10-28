Mardin'de tarihi manastırın bahçesinde zeytin hasadı başladı

Mardin'deki tarihi Deyrulzafaran Manastırı bahçesinde hasadına başlanan zeytinde bu yıl çeşit, verim ve kalitede artış sağlandı.

Kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta yer alan, 5. yüzyıldan başlayarak farklı zamanlarda yapılan eklentilerle bugünkü haline 18. yüzyılda kavuşan Deyrulzafaran Manastırı'nın bahçesinin yaklaşık 400 dönümlük bölümünde yetiştirilen zeytinlerin hasadı başladı.

Yaklaşık 20 yıldır profesyonel yetiştiricilik yapılan bahçede, başta Güneydoğu'ya özgü "halhal", "mavi", "zoncuk", "melkabazi" ve "belloti" türlerinde yaşanan kalite ve verim artışı yüzleri güldürdü.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi öğrencileri de uygulamalı ders programı kapsamında hasada katıldı.

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- "Her sene zeytin ağacı dikiyoruz"

Mardin Süryani Kadim Deyrulzafaran Manastırı ve Kiliseleri Vakfı Başkan Yardımcısı Yılmaz Hiçbezmez, AA muhabirine, manastırda uzun yıllardır zeytin hasadı yaptıklarını, bu sene de çok kaliteli ürün beklediklerini söyledi.

Geçen seneye oranla daha iyi bir verim beklediklerini belirten Hiçbezmez, "Büyük talep görülüyor. Erken gelen alıyor. Çok değerli zeytinyağımız ve zeytinimiz var. 2-3 ayda hemen hemen hepsini bitiriyoruz. Burada her sene zeytin ağacı dikiyoruz. Toprağımız da çok verimli. Kaliteli bir zeytin çıkıyor. Bunu alan kişiler de bunun kalitesini görüyor ve çok memnunlar." dedi.

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- "Yaklaşık 400 dönümlük bir alanda yetiştiricilik yapılıyor"

Deyrulzafaran Manastırı Bakım Onarım ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve MAÜ Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi İshak Bayyiğit de manastırın Mardin genelinde zeytin yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Manastır bahçesinde 2006 yılında zeytin bahçelerinin kurulmaya başlandığını ve yaklaşık 15 bin zeytin ağacının bulunduğunu dile getiren Bayyiğit, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 400 dönümlük bir alanda yetiştiricilik yapılıyor. Bu yıl var yılı. Zeytinde periyodisite ​​​​​​​dediğimiz bir kavram söz konusu. Geçen yıl yok yılı olarak ifade ediliyordu. Bu yıl iklimin de iyi geçmesiyle birlikte bölgemiz açısından zeytinde var yılı. Ortalama ağaç başına 15 ila 20 kilogram verim söz konusu. Ağacın yaşına ve türüne göre de verim miktarı değişebiliyor. Özellikle bizim yerel çeşitlerimizde ortalama 20 kilogram verim bekliyoruz."

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Bayyiğit, toplanan zeytinlerin yeşil ve siyah sofralık zeytin olarak tüketildiğini, ayrıca erken ve geç hasat dönemlerinde zeytinyağı üretiminde de değerlendirildiğini aktardı.

Fakülte olarak mesleki uygulama dersi kapsamında öğrencilerle birlikte hasat çalışmalarını gerçekleştirdiklerini anlatan Bayyiğit, "İçinde bulunduğumuz yapay zeka çağında öğrencilerimizin bilgiye ulaşımı çok kolay. Ama yapay zeka deneyim sağlayamıyor. Deneyim sağlanması adına bahçelerde olmaya devam edeceğiz. Özellikle öğrenciler açısından farkındalığın sağlanmasıyla öğrencilerimiz yerel çeşitleri tanıyarak, sahiplenecek. Buradaki çeşitleri diğer yetiştiricilerin de yetiştirmesi adına tavsiyelerde bulunacaklar. Çoğaltılması adına girişimlerde bulunacaklar ve binlerce yıldır günümüze kadar gelen bu çeşitler yaşamaya devam edecek." diye konuştu.

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Bayyiğit, üniversite yönetiminin toplumsal kalkınma vizyonuna verdiği destekle akademisyenlerin bahçede uygulamalı eğitim çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Hasada katılan öğrencilerden Beyza Selçuk ise ders kapsamında zeytin hasadını deneyimleme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Selçuk, "Uygulamalı olunca işin içine daha fazla girdiğiniz için ne kadar emek gerektirdiğini ve işin teorik kısmından farklı olduğunu anlıyorsunuz. Aynı zamanda teorik eğitime kıyasla daha fazla bilinçlenmemizi sağlıyor. Bireysel deneyim kesinlikle daha farklı. Bilgi çağında teknolojik aletlerden edinemeyeceğimiz bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Sonuçta hasadı kendi ellerimizle gerçekleştirdik. Bu deneyimi başka hiçbir yerde yakalayamayacağımızı düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

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Senan Kartal da teorik olarak gördükleri dersleri uygulama şansı bulduklarını, zeytin çeşitliliği ve hasat dönemi gibi bilgileri sahada edindiklerini vurguladı.