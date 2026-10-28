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        Mardin'de meme kanseriyle mücadele eden kadınlardan 4 dilde mesaj

        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de meme kanserine karşı mücadele eden kadınlar, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice verdikleri mesajla kadınlara kanser taramalarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:59 Güncelleme:
        Mardin'de meme kanseriyle mücadele eden kadınlardan 4 dilde mesaj

        HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de meme kanserine karşı mücadele eden kadınlar, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice verdikleri mesajla kadınlara kanser taramalarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

        İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), aile sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri ve mobil mamografi aracı aracılığıyla kadınlara meme kanseri tarama hizmeti sunuluyor. Kadınlar, erken teşhis sayesinde hastalıkla mücadelede önemli bir avantaj elde ediyor.

        Sağlık ekipleri, meme kanseri farkındalık ayı dolayısıyla erken teşhis sayesinde meme kanserini yenmeyi başaran ve tedavileri devam eden kadınları Mardin'in tarihi mekanlarını ayrı ayrı gezdirdi.

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        Farklı dil ve dinlerden vatandaşların yıllardır huzurla bir arada yaşadığı kentte, gezilerde yer alan kadınlar Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice "Kanserden korkma, geç kalmaktan kork" mesajını vererek, erken teşhisin önemine dikkati çekti, kadınları kanser taramalarını yaptırmaya davet etti.

        - "Kadınların taramaları yaptırmalarını önemsiyoruz"

        İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kanser Birim Sorumlusu Uzman Dr. Seda Mercan, AA muhabirine, kentte meme kanserinin erken teşhisine yönelik tarama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

        Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu belirten Mercan, erken teşhisle tedavide başarı şansının oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

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        Kadınların taramalarını ve muayenelerini yaptırmalarını öneren Mercan, 20 yaşından itibaren her ay kendi kendilerine meme muayenesi yapmaları gerektiğini anlattı.

        Mercan, 40-69 yaş aralığındaki kadınlara iki yılda bir mamografi taraması uygulandığını ifade ederek, taramalar sayesinde meme kanserinin erken teşhis edilerek tedaviye başlanabildiğine dikkati çekti.

        Mercan, şunları kaydetti:

        "İl Sağlık Müdürlüğü olarak Mardin'de 9 ayda 16 bin 217 kadına ulaştık ve 572'sini bir üst merkeze yönlendirdik. Bunlardan 55'i meme kanseri tanısı aldı. Bu bize erken teşhisin önemini bir kez daha gösteriyor. Kadınlarımızın hem kendilerini hem sevdikleri için bu adımı atmalarını ve taramalarını yaptırmalarını önemsiyoruz ve onlara öneriyoruz. Unutmayın erken teşhis hayat kurtarır. Kanserden değil geç kalmaktan kork."

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        Mercan, kanseri yenen ve tedavisi süren kadınlara moral ve motivasyon sağlamak amacıyla etkinlik düzenlediklerini, bu kapsamda kadınlara Mardin'in tarihi mekanlarını gezdirdiklerini ifade etti.

        Kars'tan gelin olarak geldiği kentte bir kurumda çalışan 38 yaşındaki iki çocuk annesi Pınar Yılmaz ise 3 yıl önce kendisinin fark ettiği kitle nedeniyle hastaneye başvurarak tanı aldığını, tedavisini sürdürdüğünü söyledi.

        İlk tanıyı aldığında tedirginlik yaşadığını belirten Yılmaz, hekimlerin ilgili yaklaşımı ve tedavi süreciyle birlikte korkularının azaldığını, meme kanserinin de diğer hastalıklar gibi tedavi edilebildiğini anladığını anlattı.

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        Yılmaz, şöyle dedi:

        "Aktif iş hayatımı devam ettiriyorum. Hayata karşı daha umutlu bakıyorum. Bazen bir şeyler kötü gidebilir. Evet bu tanılar bizi korkutabilir ama dönüp baktığınızda yaşamın içindeki güzellikleri görüyorsunuz. Örneğin nefes almanın ne kadar güzel olduğunu biliyorsunuz ve her anı daha farklı yaşamaya başlıyorsunuz. Kanserden değil, geç kalmaktan korkun."

        Kızıltepe ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki 2 çocuk annesi Arife Koçhan da 2024 yılında KETEM'e başvurması sonucunda meme kanseri olduğunu öğrendiğini, tedavisinin ardından kanseri yenmeyi başardığını söyledi.

        Koçhan, "Halsizdim, göğsümde ağrı ve yanma vardı. Aile hekimine gittim. Beni hastaneye gönderdi. Test yaptık. Kanser olduğunu öğrendim. Korkmadım. Kanseri yendim. Çok mutluyum." diye konuştu.

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        Merkez Artuklu ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki 5 çocuk annesi Filiz Doğan ise Sağlıklı Hayat Merkezi'nde yürütülen taramalar kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda tanı aldığını kaydetti.

        Sağlık çalışanlarının kendisiyle sürekli yakından ilgilendiğini ifade eden Doğan, "Şu an çok iyiyim. Korkmadım, kendime güvendim. Ben de kanseri yendim, çok şükür. Bütün kadınlar gidip kontrolleri yapsın. Erken teşhis iyidir, hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.

        26 yaşındaki Nahrin Bektaş da kanserde erken tanının çok önemli olduğunu ve düzenli taramaların yapılması gerektiğini anlattı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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