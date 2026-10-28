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        Midyat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

        Mardin'in Midyat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Midyat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

        Mardin'in Midyat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören yapıldı.

        Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törene, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Tugay Komutanı Tuğgeneral Serkan Aydın, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker, kamu kurumlarının yöneticileri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

        Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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