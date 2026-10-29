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        Mardin'de devrilen ağaçtan 10 saniyeyle kurtuldu: O anlar kamerada

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi, motosiklet sürücüsü 10 saniyeyle kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasını saniye saniye yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 09:58 Güncelleme:
        Mardin'de devrilen ağaçtan 10 saniyeyle kurtuldu: O anlar kamerada

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi, motosiklet sürücüsü 10 saniyeyle kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasını saniye saniye yansıdı.

        Olay, Kışla Mahallesi TOKİ bölgesinde meydana geldi. İlçede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç kökünden sökülerek yolun üzerine devrildi. Ağacın devrilmesinden yalnızca 10 saniye önce aynı noktadan bir motosiklet sürücüsünün geçtiği belirtildi. Sürücünün geçişinden hemen sonra ağacın yola düşmesiyle muhtemel bir kaza kıl payı atlatıldı.

        O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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