Mardin'de devrilen ağaçtan 10 saniyeyle kurtuldu: O anlar kamerada

Olay, Kışla Mahallesi TOKİ bölgesinde meydana geldi. İlçede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç kökünden sökülerek yolun üzerine devrildi. Ağacın devrilmesinden yalnızca 10 saniye önce aynı noktadan bir motosiklet sürücüsünün geçtiği belirtildi. Sürücünün geçişinden hemen sonra ağacın yola düşmesiyle muhtemel bir kaza kıl payı atlatıldı.

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