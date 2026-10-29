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        Nusaybin'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:08 Güncelleme:
        Nusaybin'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı.

        Nusaybin Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Nusaybin Kaymakamı Gürsel Temurci, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

        Programda öğrenciler şiir okudu, gösteriler sundu.

        Törene, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Bulut, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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