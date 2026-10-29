Mazıdağı'nda şiddetli yağışın ardından yollar çöktü

Yağış nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kalırken, parke taşlarının söküldüğü yollarda dev çukurlar oluştu. Sabah saatlerinde de çukurların içerisinden su akmaya devam ettiği görüldü. Vatandaşlar, yetkililerden çalışmaların bir an önce başlatılmasını istedi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde dün akşam etkili olan şiddetli yağış, cadde ve sokaklarda büyük hasara yol açtı.

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