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        FETÖ'NÜN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN 10. YILI - 15 Temmuz şehidi polis memuru Bekdaş'ın ailesi hüznü ve gururu bir arada yaşıyor

        HALİL İBRAHİM SİNCAR/SELAHATTİN EROL - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat polisi Velit Bekdaş'ın annesi ve kardeşleri, 10 yıldır hüznü ve gururu bir arada yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 11:28 Güncelleme:
        FETÖ'NÜN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN 10. YILI - 15 Temmuz şehidi polis memuru Bekdaş'ın ailesi hüznü ve gururu bir arada yaşıyor

        HALİL İBRAHİM SİNCAR/SELAHATTİN EROL - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat polisi Velit Bekdaş'ın annesi ve kardeşleri, 10 yıldır hüznü ve gururu bir arada yaşıyor.

        Darbe teşebbüsünü evindeyken öğrendikten sonra eşine "Şehadet şerbetini içmeye gidiyorum" diyerek gittiği görev yeri Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Polis Havacılık Daire Başkanlığında 29 yaşında şehit olan Bekdaş'ın Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan ailesinin acısı dinmiyor.

        Şehit Bekdaş'ın adı Ankara, Bolu ve Mardin'de okullarda, Kur'an kursu, kütüphane ve cadde gibi birçok yerde yaşatılıyor.

        Bekdaş'ın mezarını sık sık ziyaret ederek dua eden şehidin annesi ile ağabeyi ve ablaları, bir yandan şehidin vatan uğruna gösterdiği fedakarlığın gururunu yaşarken diğer yandan özlemini yüreklerinde hissediyor.

        Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçen yıl yaşamını yitiren şehidin 73 yaşındaki babası Abdulkadir Bekdaş'ın cenazesi de oğlunun yanına defnedildi.

        - "Üzerinden 10 yıl geçti, hala acısı yüreğimizde"

        Şehidin annesi Leyla Bekdaş, AA muhabirine, Arapça, şehit oğlunun 3 kız ve 4 erkek evladının en küçükleri olduğunu söyledi.

        Oğlunun Türkiye'nin birçok şehri ile yurt dışında görev yaptığını anlatan Bekdaş, sürekli telefonla görüştüğü oğlunun kendisine sık sık "Beni okuttun, yetiştirdin benden ne istersen sana getireyim" dediğini belirtti.

        Anne Bekdaş, evladının polis olmayı çok istediğini ve sınavları kazanarak mesleğe başladığını kaydetti.

        Şehit oğlunun acısını unutmadığını dile getiren Bekdaş, şöyle konuştu:

        "Üzerinden 10 yıl geçti, hala acısı yüreğimizde. O benim ciğerimdi, insan ciğerini unutur mu? Sürekli aklımızda, hiçbir zaman aklımızdan gitmiyor. Kim bu zalimliği yaptıysa Allah onun ve arkadaşlarının hakkını alsın onlardan. Çocuklar babasız, eşler kocasız kaldı. Onları Allah'a havale ediyoruz. Allah, devletimizi, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Devlet bizi gerçekten hiç unutmadı. Her zaman akıllarındaydık. Allah devletimizden razı olsun."

        - "Onunla gurur duyuyoruz"

        Şehidin ablası Meryem Saygu Bekdaş da kardeşinin şehit edilmesinin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen hala acılarının ilk günkü tazeliğini koruduğunu vurguladı.

        Kardeşlerinin her zaman kalplerinde yaşayacağını dile getiren Bekdaş, "Onunla gurur duyuyoruz. Onu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Allah onun hakkını bırakmasın. Bir daha böyle olaylar yaşanmasın." ifadelerini kullandı.

        - Oğluna şehit kardeşinin ismini verdi

        Şehidin ağabeyi 3 çocuk babası Halit Bekdaş da hem şehit kardeşinin ismini hem de hatırasını yaşatmak için 8 yıl önce dünyaya gelen oğluna "Velit" ismini verdiğini dile getirdi.

        Amcasının adını verdiği oğlunun en iyi eğitimi alması için çalıştığını, onun da amcası gibi özel harekatçı olabileceğini dile getiren Bekdaş, "Darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Acısı daha dün gibi yüreğimizde taze. Biz bu acıyı hiçbir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

        Bekdaş, kendilerine bu acıyı yaşatanların da aynı acıyı yaşamasını istediklerini söyleyerek şunları kaydetti:

        "Kardeşimle gurur duyuyorum. Devleti, vatanı ve milleti için şehit oldu. Bu şehadet makamı herkese nasip olmaz. Rabbim onlara rahmetiyle muamele etsin. O gece nice Velitler, Aliler, Mehmetler gitti. Bizim bir Velit'imiz gitti, yerine bin Velit'imiz gelir. Vatan, devlet ve bayrak için binlerce Velitler feda olsun. Biz daima devletimizin arkasındayız. Türkiye Cumhuriyeti inşallah ilelebet dimdik ayakta kalacaktır. Devletimizin de ilk günden beri desteği daima arkamızdadır. Devletimiz var olsun. Devletimiz bakidir."

        Bekdaş, kardeşleri gibi vatan, bayrak, toprak ve ülkeleri uğruna şehit olmaya hazır olduklarını vurguladı.

        - "Ne güzel bir mertebeye ulaştı ama unutamıyoruz da"

        Şehidin en büyük ablası Fatma Bekdaş da kardeşinin ve 15 Temmuz şehitlerinin haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceklerini söyledi.

        Kardeşleri içinde en küçüklerinin şehit Velit olduğunu ve en çok onu sevdiklerini dile getiren Bekdaş, şöyle devam etti:

        "Onunla gurur duyuyoruz. O şehit oldu. Ne güzel bir mertebeye ulaştı ama unutamıyoruz da. Allah hakkını bırakmasın inşallah. Çok özlüyoruz. Sanki hala aramızda, bizi hiç bırakmadı."

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