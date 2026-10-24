Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı Mardin'de konser verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali, yedinci gününde konser, atölye ve sergilerle devam etti.

Mardin Artuklu Üniversitesi Kültür Merkezi'nde sahne alan Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı, askeri marşlardan Türk müziğinin seçkin örneklerine uzanan repertuvarıyla dinleyicilerle buluştu. Türk askeri müziğinin köklü geleneğini farklı müzik türleriyle buluşturan bandonun konserinde, askeri marşların yanı sıra klasik batı müziği, caz ve Türk müziğinden eserler seslendirildi. Programda, Edirne'den Iğdır'a, Sinop'tan Mersin'e uzanan Anadolu'nun farklı yörelerine ait ezgiler de yer aldı.

REKLAM

Öte yandan, Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde Emine Çamurtaş eşliğinde Kumaş Boyama Atölyesi gerçekleştirildi. Atölyede katılımcılara tekstil yüzeylerini renklendirme ve özgün desenlerle süsleme teknikleri tanıtıldı.

Mardin Müzesi Sergi Salonu'nda yer alan "Osmanlı Mukaddes Emanetleri" sergisi de ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürdü.

Yavuz Sultan Selim'in kutsal emanetleri İstanbul'a getirmesinin 509. yılı dolayısıyla hazırlanan sergide, Sakalı Şerif, Kur'anı Kerim, Kabe örtüleri, Ravzai Mutahhara örtüsü, Surre kesesi, zemzem sürahisi ve Kabe anahtarı kesesi gibi eserler yer alıyor.

Mardin Kültür Yolu Festivali, 25 Ekim'e kadar kentin farklı noktalarında düzenlenen konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler ve çocuk etkinlikleriyle devam edecek.