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        Mardin Kültür Yolu Festivali'nin yedinci günü akşamında Kıraç sahne aldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali'nin yedinci günü akşamında şarkıcı Kıraç konser verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 14:24 Güncelleme:
        Mardin Kültür Yolu Festivali'nin yedinci günü akşamında Kıraç sahne aldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali'nin yedinci günü akşamında şarkıcı Kıraç konser verdi.

        Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda sahne alan Kıraç, sevilen şarkılarını Mardinliler için seslendirdi. "Endamın Yeter" gibi sevilen parçalarının da yer aldığı geniş repertuvarını seslendiren Kıraç'a dinleyiciler hep bir ağızdan eşlik etti.

        Mardin Kültür Yolu Festivali, 25 Ekim'e kadar konserler ve çeşitli kültür sanat etkinlikleriyle devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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