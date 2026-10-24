Mardin Kültür Yolu Festivali'nin yedinci günü akşamında Kıraç sahne aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali'nin yedinci günü akşamında şarkıcı Kıraç konser verdi.

Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda sahne alan Kıraç, sevilen şarkılarını Mardinliler için seslendirdi. "Endamın Yeter" gibi sevilen parçalarının da yer aldığı geniş repertuvarını seslendiren Kıraç'a dinleyiciler hep bir ağızdan eşlik etti.

Mardin Kültür Yolu Festivali, 25 Ekim'e kadar konserler ve çeşitli kültür sanat etkinlikleriyle devam edecek.