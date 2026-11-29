Aynı ligde mücadele eden Mardin 1969 Spor ile Keçtaş Ankara Keçiörengücü, 2 Aralık saat 13.30'da Ankara'daki Aktepe Stadı'nda kupa mücadelesinde karşılaşacak.

Muğla Sıtkı Koçman Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Kulübün açıklamasına göre dün ligin 16. haftasında deplasmanda Muğlaspor ile karşılaşan kırmızı-lacivertli ekip, Mardin'e dönmeden kupa mesaisine Muğla'da start verdi.

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