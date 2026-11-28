Alınan bilgiye göre, KızıltepeViranşehir kara yolu Sürekli mevkiinde, plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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