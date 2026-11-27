İki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması yaptı.

Kulübün açıklamasına göre Muğla Sıtkı Koçman Tesisleri'nde teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

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