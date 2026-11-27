Mardin 1969 Spor, Muğlaspor maçına hazır
Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Muğlaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Muğlaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre Muğla Sıtkı Koçman Tesisleri'nde teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
İki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması yaptı.
Antrenmanın ardından hazırlıklarını noktalayan kırmızı-lacivertli ekip, Muğlaspor karşılaşmasına odaklandı.
Mardin 1969 Spor ile Muğlaspor, yarın saat 19.00'da Muğla Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.