Mardin merkezli 4 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, araçların kimlik bilgilerinin değiştirilerek üçüncü kişilere satılmasına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Mardin, İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 10'u serbest bırakıldı.

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Deprem, trafik kazası ve yangın nedeniyle ağır hasar gören araçlara ait şasi ve motor bilgilerinin çalıntı, aranan, hacizli ve gümrük kaçağı araçlara (change) aktarıldığı, bu araçların üçüncü kişilere satılarak haksız kazanç sağlandığının belirlenmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda 24 Kasım'da Mardin, İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 45 ekip ve 130 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alınmış, 4 ilde 16 araca el konulmuştu. Araçlardaki incelemede, birinin çalıntı, 2'sinin aranan, 8'inin menşei belli olmayan, 4'ünün yakalamalı veya hacizli, birinin yurt dışı menşeli olduğu tespit edilmişti.

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Şahıslara ait iş yeri ve ikametlerdeki aramalarda ise çok sayıda noter satış belgesi ve araç plakası ele geçirilmişti.