Mardin'de "4. Uluslararası Artuklu İktisadi, İdari ve Siyasi Bilimler Kongresi" başladı.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) tarafından, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası, Nusaybin Ticaret Borsası ve sponsorların desteğiyle üniversite kampüsündeki merkezi derslikte gerçekleştirilen kongrede, 22 ülkeden 300'den fazla akademisyen 2 gün boyunca çevrim içi ve yüz yüze bildiri sunacak.

MAÜ Rektör Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Demirhan, açılışta yaptığı konuşmada, ilkini salgın döneminde çevrim içi düzenledikleri kongreyi, 3 yıldır da hem çevrim içi hem de yüz yüze gerçekleştirdiklerini belirtti.

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Geçen yıldan itibaren kongreye yurt dışından yoğun katılım olduğunu bildiren Demirhan, geçen yıl Orta Doğu, Afrika ve Avrupa ülkelerinden katılımcıların geldiğini, bu yıl ise uluslararası katılımı daha da artırdıklarını söyledi.

Kongrenin etkisini her yıl daha da artırmaya çalıştıklarını dile getiren Demirhan, şöyle konuştu:

"Amacımız, kongreyi bölgenin sorunlarına çözüm üreten bir platforma dönüştürmek. Kongremizin akademik dünyaya ve bölgeye daha nitelikli çıktılar sağlayacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede bu yıl bir çalışma başlattık. Bu seneki temamız sürdürülebilirlik, belirsizlik ve iklim krizleri gibi konular üzerine şekillendi. Bu yönüyle COP31'in gündemiyle de örtüşüyor. Önümüzdeki yıldan itibaren ağımızı biraz daha genişleterek üniversite rektörlerimizi ve rektör yardımcılarımızı da davet etmeyi, ortak bir konu üzerinde mutabık kalarak kongremizin temasını bu doğrultuda belirlemeyi hedefliyoruz. Bu yıl kongremize TÜBİTAK desteği sağlandı. Bunun yanı sıra Mardin'deki iş dünyasından, odalarımızdan ve DİKA'dan da ciddi destek aldık. İngiltere, Irak ve farklı ülkelerden katılımcıların yer aldığı kongremiz, bu yönüyle ulusal ve uluslararası açıdan zengin bir organizasyon haline geldi."

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Kongre Koordinatörü ve MAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Erhan Polat ise kongreye hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun ilgi olduğunu belirtti.

Kongrede bildirilerin Türkçe, Arapça, Kürtçe ve İngilizce olmak üzere 4 dilde sunulacağını kaydeden Polat, "Kongremize 22 ülkeden 334 akademisyen başvurdu. Toplam 232 bildiri sunulacak ve 49 oturum gerçekleştirilecek." dedi.

Daha sonra, katılımcılara ve kongreye destek sunanlara plaket verildi. Açılış konuşmalarının ardından merkezi dersliklerde eş zamanlı oturumlar başladı.

Açılışa DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç, Baro Başkanı Ahmet Duyan, AK Parti Mardin İl Başkan Vekili Hikmet Bülent Gözü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.