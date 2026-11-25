İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, Midyat ilçesinde bir tır şüphe üzerine durduruldu.

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