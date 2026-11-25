Mardin Valiliği'ne Süleyman Elban atandı
Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Mardin Valiliği'ne İzmir Valisi Süleyman Elban atandı.
Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Mardin Valiliği'ne İzmir Valisi Süleyman Elban atandı.
Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 14 ilin valisi merkeze alındı, 41 ilin valisi değişti. Valisi değişen illerden biri de Mardin oldu. Mardin Valiliği'ne İzmir Valisi Süleyman Elban atandı. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un yeni görev yeri ise Gaziantep Valiliği oldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.