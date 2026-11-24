Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Yusuf Avlanmaz yaptı.

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