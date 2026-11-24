Mardin merkezli 4 ilde, ağır hasarlı araçların kimlik bilgilerini değiştirerek "change" yapan şüphelilere yönelik düzenlenen "Damga 47" operasyonunda 18 şüpheli yakalandı, 16 araca el konuldu.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, araçların kimlik bilgilerinin değiştirilerek üçüncü şahıslara satılmasına yönelik planlı çalışma yürütüldü. Çalışmalarda, deprem, trafik kazası ve yangın nedeniyle ağır hasar alan araçlara ait şasi ve motor bilgilerinin, çalıntı, aranan, hacizli ve gümrük kaçağı araçlara aktarılarak (change) bu araçların üçüncü şahıslara satılması suretiyle haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda Mardin'de 4, il dışında 12 olmak üzere toplam 16 araca el konuldu. Araçlar üzerinde yapılan incelemelerde, 1'i çalıntı, 2'si aranan, 8'i menşei belli olmayan, 4'ü yakalamalı/hacizli ve 1'i yurt dışı menşeli araç olduğu belirlendi. 24 Kasımda Mardin merkezli İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 45 ekip ve 130 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda Mardin'de 11, İstanbul'da 1, Diyarbakır'da 3 ve Şanlıurfa'da 3 olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait iş yeri ve ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda noter satış belgesi ve araç plakası ele geçirildi.

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Vatandaşların mağduriyetine neden olan, kamu güvenini ve mal varlığını hedef alan suç ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.